Marché de Noël à Cabanac-et-Villagrains Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains, 8 décembre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

L’association des parents d’élèves organise un marché de Noël le vendredi 8 décembre à partir de 16h30 au foyer (place Saint-Martin).

Au programme, atelier photos de Noël, ventes de créations artisanales et originales.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

Place Saint-Martin

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The parents? association is organizing a Christmas market on Friday December 8 from 4:30 pm in the foyer (place Saint-Martin).

On the program: Christmas photo workshop, sales of original handicrafts.

Refreshments and snacks on site.

La asociación de padres organiza un mercadillo navideño el viernes 8 de diciembre a partir de las 16.30 h en el vestíbulo (plaza Saint-Martin).

El programa incluye un taller de fotografía navideña y la venta de artesanías originales.

Refrescos y tentempiés disponibles in situ.

Die Elternvereinigung organisiert einen Weihnachtsmarkt am Freitag, den 8. Dezember ab 16.30 Uhr im Foyer (Place Saint-Martin).

Auf dem Programm stehen ein Workshop für Weihnachtsfotos und der Verkauf von handwerklichen und originellen Kreationen.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Montesquieu