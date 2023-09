Atelier création de masques Mexicains Place Saint-Martin Cabanac-et-Villagrains, 25 octobre 2023, Cabanac-et-Villagrains.

Cabanac-et-Villagrains,Gironde

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la commune propose un parcours culturel centré sur la culture mexicaine et notamment le fameux Día de los Muertos (fête des morts).

Pour rendre hommage à cette fête et faire découvrir la culture mexicaine, un atelier de créations de masques mexicains sera organisé à la Salle Rostand par la bibliothèque pour permettre aux enfants de créer leur propre masque..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . .

Place Saint-Martin Salle Rostand (1er étage Bibliothèque)

Cabanac-et-Villagrains 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of its cultural programme, the local authority is offering a cultural trail focusing on Mexican culture, and in particular the famous Día de los Muertos (Day of the Dead).

To pay tribute to this festival and introduce visitors to Mexican culture, the library is organising a Mexican mask-making workshop at the Salle Rostand, where children can create their own masks.

En el marco de su programa cultural, el Ayuntamiento propone un recorrido cultural centrado en la cultura mexicana y, en particular, en el famoso Día de los Muertos.

Para rendir homenaje a esta fiesta e iniciar a los visitantes en la cultura mexicana, la biblioteca organiza un taller de máscaras mexicanas en la Sala Rostand, donde los niños podrán crear sus propias máscaras.

Im Rahmen ihres Kulturprogramms bietet die Gemeinde einen Kulturparcours an, der sich auf die mexikanische Kultur und insbesondere den berühmten Día de los Muertos (Tag der Toten) konzentriert.

Um diesen Feiertag zu würdigen und die mexikanische Kultur zu entdecken, wird im Rostand-Saal von der Bibliothek ein Workshop zur Herstellung mexikanischer Masken organisiert, bei dem die Kinder ihre eigenen Masken herstellen können.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Montesquieu