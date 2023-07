Église Saint-Martin Place Saint-Martin Baume-les-Dames, 12 juillet 2023, Baume-les-Dames.

Baume-les-Dames,Doubs

L’église datant du au XVII° siècle a été construite par les architectes Perrin et Roussel. Riche mobilier, orgues et vitraux remarquables..

Place Saint-Martin

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The church dates from the 17th century and was built by the architects Perrin and Roussel. Rich furniture, organ and remarkable stained glass windows.

La iglesia data del siglo XVII y fue construida por los arquitectos Perrin y Roussel. Rico mobiliario, órgano y notables vidrieras.

Die Kirche aus dem 17. Jahrhundert wurde von den Architekten Perrin und Roussel erbaut. Sie ist reich ausgestattet und verfügt über eine bemerkenswerte Orgel und Glasmalereien.

