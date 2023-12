Jeux pour s’amuser Place Saint-Martin Assais-les-Jumeaux, 14 janvier 2024 07:00, Assais-les-Jumeaux.

Assais-les-Jumeaux,Deux-Sèvres

Notre association invite chacun de vous à un atelier/goûter, un dimanche après-midi par mois. L’occasion de se rencontrer, se raconter et échanger. Les ateliers/goûters sont gratuits et ouverts à tous, petits et grands, habitants de la commune ou non. Le principe : un temps partagé sur un thème avec une réalisation collective ou individuelle, suivi d’une collation offerte (boisson et pâtisserie faites maison). Découverte de jeux de société, je gagne ou je perds ? Je triche pour ? Gagner ou rigoler ! Ces ateliers auront lieu au chaud. Les ateliers sont ouverts à tous, entre 16 h et 18 h, pour le temps que vous souhaitez.Rendez-vous au 3 place des Tilleuls, à Assais-les-Jumeaux pour les animations qui ont lieu aux mois de décembre et janvier. Retrouvez le programme complet dans les images..

2024-01-14 fin : 2024-01-14 . .

Place Saint-Martin

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Our association invites everyone to a workshop/snack one Sunday afternoon a month. An opportunity to meet, talk and exchange. Workshops and snacks are free and open to all, young and old, residents and non-residents alike. The idea is to share time on a theme, with a collective or individual creation, followed by a complimentary snack (homemade drinks and pastries). Discover board games: Do I win or lose? Do I cheat? Win or laugh! These workshops take place in the warm. The workshops are open to all, between 4 p.m. and 6 p.m., for as long as you like.3 place des Tilleuls, Assais-les-Jumeaux for events taking place in December and January. See the full program in the pictures.

Nuestra asociación invita a todos a un taller/merienda un domingo al mes por la tarde. Es una oportunidad para reunirse, hablar e intercambiar ideas. Los talleres y meriendas son gratuitos y están abiertos a todos, jóvenes y mayores, residentes locales o no. Se trata de compartir un rato sobre un tema, con una creación colectiva o individual, seguida de una merienda gratuita (bebidas y bollería casera). Descubrir los juegos de mesa: ¿Gano o pierdo? ¿Hago trampas? ¡Gano o me río! Estos talleres tendrán lugar en un lugar cálido. Los talleres están abiertos a todos, entre las 16.00 y las 18.00 horas, durante todo el tiempo que desee.3 place des Tilleuls, Assais-les-Jumeaux para los eventos que tendrán lugar en diciembre y enero. Vea el programa completo en las fotos.

Unser Verein lädt jeden von Ihnen an einem Sonntagnachmittag im Monat zu einem Workshop/einem Imbiss ein. Eine Gelegenheit, sich zu treffen, zu erzählen und sich auszutauschen. Die Workshops/Goûters sind kostenlos und stehen allen offen, Groß und Klein, Einwohnern der Gemeinde oder nicht. Das Prinzip: Eine gemeinsame Zeit zu einem Thema mit einer gemeinsamen oder individuellen Umsetzung, gefolgt von einem kostenlosen Imbiss (Getränke und hausgemachtes Gebäck). Entdeckung von Gesellschaftsspielen, ich gewinne oder verliere? Ich betrüge, um ? Gewinnen oder lachen! Diese Workshops finden im Warmen statt. Die Workshops sind für alle offen, zwischen 16 und 18 Uhr, so lange Sie möchten.Treffpunkt für die Animationen, die in den Monaten Dezember und Januar stattfinden, ist 3 place des Tilleuls, in Assais-les-Jumeaux. Das vollständige Programm finden Sie in den Bildern.

Mise à jour le 2023-12-05 par CC Airvaudais Val du Thouet