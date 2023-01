Sur la piste de Mrs Parker 608 (7-12 ans) Place Saint-Marc Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

GRATUIT ; réservation obligatoire

Jeu de piste autour des décors de l’architecture rouennaise Place Saint-Marc Place Saint-Marc, Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Miss Parker 608 a besoin de toi ! Lors de son voyage depuis l’an 2277, cette architecte du futur a égaré son carnet de bord. À l’aide de ton kit du petit architecte, arpente Rouen à travers une série d’énigmes pour la retrouver. Soit attentif aux décors qui façonnent nos rues. En plus de nous raconter une histoire ils pourraient bien y cacher quelques indices.

