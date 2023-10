Concert: l’Orgue autrement avec Orchia d’Orio Place Saint-Marc Nérac, 15 octobre 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

L’Association Orgues en Albret propose un concert exceptionnel « L’Orgue autrement avec Orchia D’Orio » à l’église Notre-Dame à 17 heures.

Au programme: Heandel mais aussi des créations baroques et chevaleresques d’Orchia d’Orio, des musiques sacrées avec chant, Avé Maria …

Entrée 12€ / Etudiants 6€

Pas de réservation..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Place Saint-Marc

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Association Orgues en Albret offers an exceptional concert « L’Orgue autrement avec Orchia D’Orio » at Notre-Dame church at 5 pm.

On the program: Heandel, baroque and chivalric creations by Orchia d’Orio, sacred music with singing, Avé Maria …

Admission 12? / Students 6?

No reservation required.

La Asociación Orgues en Albret ofrece un concierto excepcional titulado « L’Orgue autrement avec Orchia D’Orio » en la iglesia Notre-Dame a las 17:00 h.

En el programa: Heandel así como creaciones barrocas y caballerescas de Orchia d’Orio, música sacra con canto, Avé Maria …

Entrada 12? / Estudiantes 6?

No es necesario reservar.

Die Association Orgues en Albret veranstaltet um 17 Uhr in der Kirche Notre-Dame ein außergewöhnliches Konzert « L’Orgue autrement avec Orchia D’Orio » (Orgel anders mit Orchia D’Orio).

Auf dem Programm stehen Heandel, aber auch barocke und ritterliche Kreationen von Orchia d’Orio, geistliche Musik mit Gesang, Ave Maria …

Eintritt 12 / Studenten 6

Keine Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Albret