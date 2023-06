Séance de dédicace : Andréa Waguener Place Saint Macé Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Séance de dédicace : Andréa Waguener Place Saint Macé Ferrieres-en-gatinais, 16 juin 2023, Ferrieres-en-gatinais. Séance de dédicace : Andréa Waguener Vendredi 16 juin, 10h00 Place Saint Macé À l’occasion de la publication du dernier livre de Andréa Waguener, l’autrice de « Petits bonheurs n’en sont pas moins » tiendra une séance de dédicaces le 16 juin 2023 de 10h à 12h à la bibliothèque municipale « Loup de ferrières ». Entrée libre Place Saint Macé Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 96 91 63 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.ferrieres@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

