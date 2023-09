Cet évènement est passé Concert Place saint Louis Vebret Catégories d’Évènement: Cantal

Vebret Concert Place saint Louis Vebret, 16 septembre 2023, Vebret. Concert Samedi 16 septembre, 18h00 Place saint Louis Gratuit – sans réservation Concert Jazz avec : Serge CASERO ( saxophone-chant)

( saxophone-chant) Michel ALTIER ( Contrebasse)

( Contrebasse) Dano HAIDER ( guitare) Un grand concert public se tiendra à 18h sur la place saint Louis à Vebret avec en invité le batteur Marc VERNE.

Un grand concert public se tiendra à 18h sur la place saint Louis à Vebret avec en invité le batteur Marc VERNE.

Ce concert est l'évènement final de la journée Jazz à vélo, il est ouvert à tous. Place saint Louis 15240 VEBRET Vebret 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

