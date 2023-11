Marchés primés au gras Place Saint Louis Périgueux, 18 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Marchés primés les samedis 18 novembre 2023 (dans le cadre du Festival du Livre Gourmand), 23 décembre 2023 et 17 février 2024 avec animation musicale, dégustation des traditionnelles carcasses grillées et de la fameuse soupe de carcasses.

La saison des marchés au gras dure de novembre à mars..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 12:00:00

Place Saint Louis

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Award-winning markets on Saturdays November 18, 2023 (as part of the Festival du Livre Gourmand), December 23, 2023 and February 17, 2024 with musical entertainment, tasting of traditional grilled carcasses and the famous carcass soup.

The marché au gras season lasts from November to March.

Mercados galardonados los sábados 18 de noviembre de 2023 (en el marco del Festival du Livre Gourmand), 23 de diciembre de 2023 y 17 de febrero de 2024 con animación musical, degustación de carcasas tradicionales a la parrilla y la famosa sopa de carcasas.

La temporada del mercado de la grasa dura de noviembre a marzo.

Prämierte Märkte an den Samstagen 18. November 2023 (im Rahmen des Festival du Livre Gourmand), 23. Dezember 2023 und 17. Februar 2024 mit musikalischer Unterhaltung, Verkostung der traditionellen gegrillten Karkassen und der berühmten Karkassensuppe.

Die Saison der Fettmärkte dauert von November bis März.

