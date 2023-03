La balade gallo-romaine Place Saint-Louis Autun Catégories d’Évènement: Autun

Saône-et-Loire . Bâtie en l’honneur de l’empereur Auguste, la ville conserve de nombreux vestiges gallo-romains qui rappellent la grandeur d’Augustodunum. Cette balade à la fraicheur du ruisseau des moulins propose un panorama sur la ville antique et médiévale. Votre guide vous conduira de la poterne de Breuil aux pieds de la célèbre pierre de Couhard. https://www.billetweb.fr/la-balade-gallo-romaine-entre-autun-et-couhard Place Saint-Louis Fontaine Saint-Lazare Autun

