Saône-et-Loire . Découvrons à la fois ce lieu de foi et d’architecture. Son emprise dans la ville haute n’abrite pas seulement la cathédrale Saint-Lazare mais aussi tout un dédale de petites rues calmes et pittoresques qui évoquent la vie quotidienne au temps des chanoines, des pèlerins et de la petite bourgeoisie de province. Vous aurez accès à des lieux confidentiels jamais ouverts au public. welcome@autun-tourisme.com +33 3 85 86 80 38 Place Saint-Louis Destination Autun Autun

