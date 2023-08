Festival International de musique classique du Vexin Place Saint-Lô Théméricourt, 9 septembre 2023, Théméricourt.

Théméricourt,Val-d’Oise

Le Festival du Vexin est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable des amoureux de la musique classique. Il est maintenant reconnu par tous comme l’événement musical majeur du Vexin..

2023-09-09 fin : 2023-11-26 . EUR.

Place Saint-Lô Église Notre-Dame de Théméricourt

Théméricourt 95450 Val-d’Oise Île-de-France



The Festival du Vexin has become over the years an unmissable event for classical music lovers. It is now recognized by all as the major musical event of the Vexin.

El Festival du Vexin se ha convertido con los años en una cita ineludible para los amantes de la música clásica. Ahora es reconocido por todos como el mayor evento musical del Vexin.

Das Festival du Vexin ist im Laufe der Zeit zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Liebhaber klassischer Musik geworden. Es wird mittlerweile von allen als das wichtigste musikalische Ereignis im Vexin anerkannt.

Mise à jour le 2023-08-25 par Parc naturel régional du Vexin Français