Maîtrise de Seine-Maritime – Chants de la renaissance à nos jours
Honfleur, 9 décembre 2023

Honfleur,Calvados

La Maîtrise de Seine-Maritime forme chaque année plus de 1 000 jeunes chanteurs scolarisés dans les écoles primaires du département de la Seine-Maritime, au collège Albert Camus, ainsi qu’au Lycée Raymond Queneau d’Yvetot en Normandie.

Au terme d’un cursus de formation de 4 ans, les jeunes qui le souhaitent se retrouvent au sein du Jeune Chœur « Presto » de la Maîtrise de Seine-Maritime. Composé de quarante deux chanteurs âgés de 15 à 30 ans, ce chœur a pour but de promouvoir une pratique chorale de qualité sur l’ensemble du territoire normand. Apportant la culture et la musique au cœur des territoires ruraux de la région, le Chœur Presto défend un répertoire vocal éclectique le plus souvent a cappella.

À l’église Saint-Léonard.

Place Saint-Léonard

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Every year, the Maîtrise de Seine-Maritime trains over 1,000 young singers who attend elementary school in the Seine-Maritime department, the Albert Camus college and the Lycée Raymond Queneau in Yvetot, Normandy.

At the end of a 4-year training course, the young singers who so wish join the Jeune Ch?ur « Presto » de la Maîtrise de Seine-Maritime. Comprising 42 singers aged between 15 and 30, the choir aims to promote high-quality choral singing throughout Normandy. Bringing culture and music to the heart of the region’s rural areas, Ch?ur Presto promotes an eclectic vocal repertoire, most often a cappella.

At Saint-Léonard church

Cada año, la Maîtrise de Seine-Maritime forma a más de 1.000 jóvenes cantantes de las escuelas primarias del departamento de Seine-Maritime, del colegio Albert Camus y del Lycée Raymond Queneau de Yvetot, en Normandía.

Al término de una formación de 4 años, los jóvenes que lo desean se incorporan a la Jeune Ch?ur « Presto » de la Maîtrise de Seine-Maritime. Formado por 42 cantantes de entre 15 y 30 años, el coro tiene como objetivo promover el canto coral de calidad en toda Normandía. Llevando la cultura y la música al corazón de las zonas rurales de la región, Ch?ur Presto interpreta un repertorio vocal ecléctico, generalmente a capella.

En la iglesia de Saint-Léonard

Die Maîtrise de Seine-Maritime bildet jedes Jahr mehr als 1000 junge Sänger aus, die in den Grundschulen des Departements Seine-Maritime, am Collège Albert Camus sowie am Lycée Raymond Queneau in Yvetot in der Normandie unterrichtet werden.

Am Ende einer vierjährigen Ausbildung finden sich die Jugendlichen, die dies wünschen, im Jeune Ch?ur « Presto » der Maîtrise de Seine-Maritime wieder. Dieser Chor besteht aus 42 Sängern im Alter von 15 bis 30 Jahren und hat zum Ziel, in der gesamten Normandie eine qualitativ hochwertige Chorpraxis zu fördern. Der Ch?ur Presto bringt Kultur und Musik in die ländlichen Gebiete der Region und pflegt ein eklektisches Repertoire, das meist a cappella gesungen wird.

In der Kirche Saint-Léonard

