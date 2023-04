Rencontre avec la sociologue Irène Théry au Bleuet Place Saint Just Banon Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon Banon Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-de-Haute-Provence Banon . Enseignante, chercheuse au CNRS, spécialiste de la sociologie du droit de la famille et de la vie privée, Irène Théry viendra nous parler de « Moi aussi : la nouvelle civilité sexuelle » qui traite de l’amour après le mouvement « MeToo ». lebleuetbanon@orange.fr +33 4 92 73 25 85 https://www.lebleuet.fr/ Place Saint Just Librairie Le BLEUET Banon

