Gironde Partir en livre Place Saint-Julien Bordeaux, 13 juillet 2023, Bordeaux. Partir en livre Jeudi 13 juillet, 14h00 Place Saint-Julien Entrée libre Retrouvez les bibliothécaires et la bibliambule pour une après-midi dédiée au livre jeunesse et au plaisir de lire.

· 14h30 : atelier philo avec Les araignées philosophes

· 16h : lectures théâtralisées avec le collectif La Lupa

· Tout l'après-midi : grande fresque participative

Place Saint-Julien
33000 Bordeaux

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T18:00:00+02:00

