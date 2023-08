Vide-grenier solidaire Place Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue, 25 septembre 2023, Villefranche-de-Rouergue.

Villefranche-de-Rouergue,Aveyron

Rendez-vous sur la place Saint-Jean pour un vide-grenier solidaire, dont les bénéfices seront reversés à une oeuvre locale..

2023-09-25 fin : 2023-09-25 . .

Place Saint-Jean

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Join us in Place Saint-Jean for a garage sale, with all proceeds going to a local charity.

Únase a nosotros en la Place Saint-Jean para una venta de garaje, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a una organización benéfica local.

Treffen Sie sich auf dem Place Saint-Jean zu einem solidarischen Flohmarkt, dessen Erlös an ein lokales Hilfswerk gespendet wird.

