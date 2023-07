14 juillet à Villefranche : Grillades, feu d’artifice et bal Place Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue Catégories d’Évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue 14 juillet à Villefranche : Grillades, feu d’artifice et bal Place Saint-Jean Villefranche-de-Rouergue, 14 juillet 2023, Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue,Aveyron Venez profitez de ces animations conviviales pour la fête nationale !.

Place Saint-Jean

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie



Come and join in the festive fun! Venga a divertirse durante los días festivos Kommen Sie und genießen Sie diese geselligen Veranstaltungen zum Nationalfeiertag!

