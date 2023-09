Bal d’Automne du Cause Toujours Place Saint Jean Valence, 21 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

RDV dès 18h sous la Halle Saint Jean ; buvette, grignotte, espace asso…

18h30 : DJ Doudou Frisouille

20h30 : Concert de « Kostana »

22h : DJ Doudou Frisouille.

2023-10-21 18:00:00 fin : 2023-10-21 00:00:00. .

Place Saint Jean

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



RDV from 18h under the Halle Saint Jean; refreshments, snacks, space for associations …

6:30pm: DJ Doudou Frisouille

8:30pm: Concert by « Kostana

10pm: DJ Doudou Frisouille

Punto de encuentro a partir de las 18.00 h en la Halle Saint Jean; refrescos, aperitivos, espacio asociativo…

18.30 h: DJ Doudou Frisouille

20.30 h: Concierto de « Kostana

22.00 h: DJ Doudou Frisouille

RDV ab 18 Uhr unter der Halle Saint Jean; Erfrischungsstände, Knabbereien, Vereinsbereich…

18.30 Uhr: DJ Doudou Frisouille

20.30 Uhr: Konzert von « Kostana »

22 Uhr: DJ Doudou Frisouille

Mise à jour le 2023-09-22 par Valence Romans Tourisme