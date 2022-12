Concert de Noël Place Saint-Jean Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Concert de Noël Place Saint-Jean, 10 décembre 2022, Libourne. Concert de Noël Samedi 10 décembre, 20h00 Place Saint-Jean Concert de L’ensemble Vocal Aquistriæ à l’église Saint-Jean Baptiste Place Saint-Jean Place Saint-Jean Libourne Centre-Ville Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Concert de L’ensemble Vocal Aquistriæ

Chants traditionnels d’Europe

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:00:00+01:00

2022-12-10T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu Place Saint-Jean Adresse Place Saint-Jean Libourne Centre-Ville Ville Libourne lieuville Place Saint-Jean Libourne Departement Gironde

Place Saint-Jean Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/

Concert de Noël Place Saint-Jean 2022-12-10 was last modified: by Concert de Noël Place Saint-Jean Place Saint-Jean 10 décembre 2022 Libourne Place Saint-Jean Libourne

Libourne Gironde