Marché de Noël Place Saint-Jean Lestelle-Bétharram, 1 décembre 2023, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram,Pyrénées-Atlantiques

L’apel Le Beau Rameau organise un vide-grenier et marché de Noël ! Venez découvrir des vêtements, jouets ou encore des décorations de Noël.

Buvette et restauration sur place!.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. EUR.

Place Saint-Jean

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The apel Le Beau Rameau is organizing a garage sale and Christmas market! Come and discover clothes, toys and Christmas decorations.

Refreshments and snacks on site!

La apel Le Beau Rameau organiza una venta de garaje y un mercadillo navideño Venga a descubrir ropa, juguetes y adornos navideños.

Refrescos y comida in situ

Die Apel Le Beau Rameau organisiert einen Flohmarkt und Weihnachtsmarkt! Hier finden Sie Kleidung, Spielzeug und Weihnachtsdekorationen.

Getränke und Speisen sind vor Ort erhältlich!

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay