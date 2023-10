Marché de Noël des commerçants Place Saint-Jean le Vieux Avignon, 1 décembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Avignon est une ville particulièrement appréciée pour découvrir les traditions de Noël en Provence tout en faisant ses achats en prévision des fêtes de fin d’année.

La Fédération des commerçants et artisans organise un marché de Noël typique..

2023-12-01 fin : 2023-12-30 . .

Place Saint-Jean le Vieux

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Avignon is a very special town for discovering the Christmas traditions in Provence and for shopping for the year-end festivities..

The Federation of shopkeepers in Avignon have organised a traditional Christmas Market.

La ciudad de Aviñón es muy apreciada para venir a descubrir las tradiciones de la Navidad en Provenza, en donde, al mismo tiempo, se pueden hacer compras para las fiestas de fin de año.

La Federación de Comerciantes de la ciudad organiza un mercadillo de Navidad típico.

Avignon ist besonders beliebt, um dort die Traditionen der provenzalischen Weihnacht zu entdecken und für die Feiertage einzukaufen.

Der Handelsverband der Stadt veranstaltet einen typischen Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-10-15 par Office de Tourisme Avignon Tourisme