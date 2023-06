BALS POPULAIRES Place Saint-Jean Hayange, 22 juillet 2023, Hayange.

Hayange,Moselle

Hayange met ses quartiers à l’honneur en perpétuant la tradition des bals populaires pendant tout le mois de juillet !

À chaque quartier son rendez-vous estival avec au programme de la musique, des danses, des collations et de la bonne humeur !. Tout public

Samedi 2023-07-22 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-22 . 0 EUR.

Place Saint-Jean

Hayange 57700 Moselle Grand Est



Hayange puts its neighborhoods in the spotlight by perpetuating the tradition of popular balls throughout the month of July!

Each district has its own summer rendezvous, with music, dancing, snacks and good cheer!

Hayange da protagonismo a sus barrios continuando con la tradición de los bailes populares durante todo el mes de julio

Cada barrio tiene su propia cita estival, con música, baile, aperitivos y buen humor

Hayange stellt seine Stadtteile in den Mittelpunkt und setzt die Tradition der Volksbälle den ganzen Juli über fort!

In jedem Viertel gibt es ein Sommerfest mit Musik, Tanz, Snacks und guter Laune!

Mise à jour le 2023-06-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME