Journées du Patrimoine à l’église de La Brède Place Saint-Jean d’Etampes La Brède, 16 septembre 2023, La Brède.

La Brède,Gironde

L’association des Amis de l’église de La Brède participe aux Journées Européennes du Patrimoine et propose des visites libres et commentées de l’église ainsi que une exposition de vêtements liturgiques anciens le

samedi de 9h à 13h et le dimanche de 13h à 19h..

Place Saint-Jean d’Etampes église St Jean d’Etampes de La Brède

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Association des Amis de l’église de La Brède is taking part in the European Heritage Days, offering guided tours of the church and an exhibition of old liturgical vestments on

Saturday from 9am to 1pm and Sunday from 1pm to 7pm.

La Association des Amis de l’église de La Brède participa en las Jornadas Europeas del Patrimonio ofreciendo visitas guiadas a la iglesia y una exposición de antiguos ornamentos litúrgicos los días

el sábado de 9:00 a 13:00 y el domingo de 13:00 a 19:00.

Der Verein der Freunde der Kirche von La Brède nimmt an den Europäischen Tagen des Kulturerbes teil und bietet freie und geführte Besichtigungen der Kirche sowie eine Ausstellung alter liturgischer Gewänder am

samstag von 9:00 bis 13:00 Uhr und Sonntag von 13:00 bis 19:00 Uhr.

