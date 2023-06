Itinérance poétique et ludique Place Saint Jean au marché Lestelle-Bétharram, 13 juillet 2023, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de l’évènement Partir en Livre et de sa programmation estivale Culture en Chemin, la Communauté de communes du Pays de Nay propose des lectures en liberté par le service Lecture Publique et des grands jeux déballés par la Ludothèque..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 21:00:00. EUR.

Place Saint Jean au marché Place Saint-Jean

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the Partir en Livre event and its Culture en Chemin summer program, the Communauté de communes du Pays de Nay is offering free readings by the public reading service and large games unpacked by the toy library.

En el marco de la manifestación Partir en Livre y de su programa estival Culture en Chemin, la Communauté de Communes du Pays de Nay propone lecturas gratuitas a cargo del Departamento de Lectura Pública y grandes juegos desempacados por la Ludoteca.

Im Rahmen der Veranstaltung Partir en Livre und des Sommerprogramms Culture en Chemin (Kultur auf dem Weg) bietet die Communauté de communes du Pays de Nay Lesungen in Freiheit durch die Abteilung Lecture Publique (Öffentliches Lesen) und große Spiele, die von der Ludothek ausgepackt werden.

