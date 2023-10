En attendant Noël Place Saint James Ébreuil, 25 novembre 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Marché de Noël et spectacle de Noël organisés par l’association Ebreuil en fête, pour vous faire patientez jusqu’à Noël..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Place Saint James

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market and show organized by the Ebreuil en fête association, to keep you waiting until Christmas.

Mercado y espectáculo navideños organizados por la asociación Ebreuil en fête, para esperar hasta Navidad.

Weihnachtsmarkt und Weihnachtsshow, die vom Verein Ebreuil en fête organisiert werden, um Ihnen die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme Val de Sioule