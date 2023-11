LES NOËLS DE MOSELLE CONTÉS À METZ place Saint-Jacques Metz, 26 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Arrêter vous le temps d’un conte sur la Place Saint-Jacques pour vous laisser emporter dans des histoires de Noëls. Ces contes librement adaptés de vous permettront de voyager dans les traditions des fêtes de fin d’années mosellanes.. Tout public

Dimanche 2023-11-26 17:30:00 fin : 2023-12-24 . 0 EUR.

place Saint-Jacques

Metz 57000 Moselle Grand Est



Stop for a story in Place Saint-Jacques and let yourself be carried away by Christmas stories. These freely adapted tales will take you on a journey through the traditions of the Moselle festive season.

Deténgase a escuchar un cuento en la plaza Saint-Jacques y déjese llevar por las historias navideñas. Estos cuentos libremente adaptados le harán viajar a través de las tradiciones de las fiestas del Mosela.

Halten Sie für eine Erzählung auf dem Place Saint-Jacques inne und lassen Sie sich in Weihnachtsgeschichten entführen. Diese frei adaptierten Märchen lassen Sie in die Traditionen der Weihnachtsfeiertage an der Mosel eintauchen.

Mise à jour le 2023-11-21 par AGENCE INSPIRE METZ