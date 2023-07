Cercle littéraire à la Médiathèque de La Souterraine Place Saint Jacques La Souterraine, 12 janvier 2023, La Souterraine.

La Souterraine,Creuse

Des moments conviviaux pour suivre l’actualité littéraire, échanger livres et idées, découvrir ou faire découvrir des œuvres… Lors de chaque séance, la Médiathèque nous propose une sélection de nouveautés littéraires. Elles vous sont confiées avant d’être mises à la disposition des lecteurs de la bibliothèque.

Si vos impressions et critiques sont majoritairement favorables et, ou, enthousiastes, elles recevront les Lauriers du Cercle. Venez passer un moment agréable. Il suffit simplement d’aimer lire et échanger. Une activité ouverte à tous..

2023-01-12 fin : 2023-01-12 19:00:00. .

Place Saint Jacques

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Friendly moments to keep abreast of literary news, exchange books and ideas, discover or share works? At each session, the Médiathèque offers a selection of new literary releases. They are entrusted to you before being made available to library readers.

If the majority of your impressions and reviews are favorable and/or enthusiastic, they will be awarded the Lauriers du Cercle. Come and spend a pleasant moment. All you need to do is enjoy reading and sharing. An activity open to all.

Estas amistosas reuniones son una excelente manera de ponerse al día sobre las últimas novedades literarias, intercambiar libros e ideas, y descubrir nuevas obras o hacer que otros las descubran.. En cada sesión, la Médiathèque ofrece una selección de libros nuevos. Se le confían antes de ponerlos a disposición de los lectores de la biblioteca.

Si la mayoría de sus impresiones y reseñas son favorables y/o entusiastas, se les concederán los Lauriers du Cercle. Vengan y disfruten. Sólo tenéis que disfrutar leyendo y compartiendo. Una actividad abierta a todos.

Gesellige Momente, um die aktuellen literarischen Ereignisse zu verfolgen, Bücher und Ideen auszutauschen, Werke zu entdecken oder entdecken zu lassen? Bei jeder Sitzung bietet die Mediathek eine Auswahl an literarischen Neuerscheinungen an. Sie werden Ihnen anvertraut, bevor sie den Lesern der Bibliothek zur Verfügung gestellt werden.

Wenn Ihre Eindrücke und Kritiken überwiegend positiv und begeistert sind, erhalten sie die « Lauriers du Cercle » (Lorbeeren des Kreises). Kommen Sie vorbei und verbringen Sie eine angenehme Zeit. Sie müssen nur gerne lesen und sich austauschen. Eine Aktivität, die allen offen steht.

Mise à jour le 2023-02-22 par Creuse Tourisme