Laissez-vous guider dans l'histoire du vieux village de Canet-en-Rousillon en autonomie à l'aide d'un parcours de QR code

16 et 17 septembre

Place Saint-Jacques

Gratuit. Entrée libre.

Visitez le vieux village de Canet-en-Rousillon. Le long de votre promenade, vous trouverez des QR codes vous donnant accès a des vidéos enregistrées par l'historien local de l'association des Amis du Patrimoine Canétois et Méditerranéen (APCM).

Découvrez l’histoire de la ville le temps d’une balade lors des Journées européennes du patrimoine. Place Saint-Jacques Avenue de Sainte-Marie, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.ot-canet.fr/ Labellisée Pavillon Bleu, la grande station balnéaire de Canet-en-Roussillon dispose de 9 kilomètres de plages de sable fin. De quoi ravir les férus de baignade et de farniente… Lieu de prédilection pour un grand nombre d’espèces d’oiseaux, l’étang de Canet, classé Natura 2000, invite les amoureux d’ornithologie à sillonner tranquillement son sentier de découverte ponctué de postes d’observation : venez observer les flamants roses nichés dans la roselière ou découvrir les cabanes de pêcheurs ! Dans le cœur du village, la vieille ville de Canet apparaît sous son vrai visage d’ancienne place forte juchée sur un coteau d’où elle pouvait surveiller la mer, source de dangers en même temps que de profits. Les maisons s’étagent depuis l’église Saint-Jacques jusqu’au château vicomtal dans un réseau compliqué de ruelles. Son mur d’enceinte a disparu depuis longtemps mais on peut en reconstituer le tracé grâce à quelques tours et pans de mur encore debout. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

