Noël avec vos commerçants Place Saint Germain Rennes

Noël avec vos commerçants 9 – 24 décembre Place Saint Germain Grande parade, balades en calèche, vélo sapin, groupe de jazz en déambulation et traineau du Père Noël animeront le centre-ville durant le mois de décembre. Coup d'envoi le 9 décembre avec la grande parade sur le thème des abysses ! 9 décembre à 16h30 : grande parade (départ Place du Parlement)

: grande parade (départ Place du Parlement) 16, 17, 20, 23 et 24 décembre de 14h à 18h : promenades en calèches

: promenades en calèches du 9 au 24 décembre de 14h à 19h : vélo Sapin

: vélo Sapin 17, 20 et 23 décembre de 14h à 17h30 : démbulation jazz

démbulation jazz 9, 13, 16, 20, 23, 24 décembre de 14h à 19h : traineau du père noël Place Saint Germain Place Saint Germain Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Lieu Place Saint Germain Adresse Place Saint Germain Rennes Ville Rennes

