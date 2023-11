La Grande Parade Place Saint Germain Rennes, 9 décembre 2023, Rennes.

La Grande Parade Samedi 9 décembre, 16h30 Place Saint Germain Entrée libre

D’une profondeur immense, les Abysses sont un monde fascinant, qui se perd au delà de notre regard. Bouleversants, ils représentent le plus grand habitat de la planète, ils abritent une faune et une flore marine à la fois sombre et lumineuse.

Un impressionnant cortège lumineux s’avance dans la nuit, portée par les rythmes des Taikos et de sons électro. Une voie lactée de méduses, des astres qui scintillent, un majestueux Hippocampe, accompagné d’échassiers Diables de mer, entrainent fièrement le char de l’Océanis. Des poissons comme des étoiles, encore plus démesurés, mises en vie par d’audacieux marionnettistes viennent clôturer cette mosaïque. La constellation marine s’écoule dans les rues comme la vague fraye son chemin. Une peinture aérienne où le ciel et la mer se renverse.

Place Saint Germain Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Compagnie Remue Ménage