Rennes Le vélo-sapin Place Saint Germain Rennes, 9 décembre 2023, Rennes. Le vélo-sapin 9 – 23 décembre Place Saint Germain Entrée libre Un sapin de Noël alimenté grâce à l’énergie humaine que vous pourrez illuminer en pédalant !

Une activité ludique et éco-responsable à faire en famille ou entre amis. Place Saint Germain Place Saint Germain Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

