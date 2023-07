Training Spot : Place Saint-Germain Place Saint-Germain Rennes, 28 août 2023, Rennes.

15h à 20h

Le Training Spot est de retour à Rennes cet été ! Imaginé par Blondy Mota-Kisoka, cet espace de pratique, de rencontres et d’échanges dans l’espace public est ouvert à tou·tes les danseur·ses, confirmé·es comme débutant·es. Ici, le but n’est pas de chercher à maîtriser parfaitement une technique mais de se réunir entre amateur·ices de danse, transmettre, avancer ensemble et prendre du plaisir en enrichissant ses compétences et sa culture chorégraphique.

Dans le cadre de Cet été à Rennes, le collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne invite Blondy Mota-Kisoka et ses acolytes à s’emparer de Gros-Chêne et de la place Saint-Germain à Rennes pendant plusieurs journées composées de temps de pratique et d’initiation avec, en fin de journée, un moment de performance collective.

Les rendez-vous :

• Du mercredi 16 au samedi 19 août, de 15h à 20h, à la station de métro Gros Chêne, Rennes.

Avec : Blondy Mota-Kisoka (sauf samedi), Mathieu Rassin aka Thieu, Kilian Herbunot aka Likid, Éric Glissant (sauf samedi), Ilyess Benali aka Pocket, Liss Funk (samedi uniquement), Ekilibro (samedi uniquement).

• Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre, de 15h à 20h, à la Place St- Germain, Rennes.

Avec : Blondy Mota-Kisoka, Mathieu Rassin aka Thieu, Kilian Herbunot aka Likid, Ilyess Benali aka Pocket, Ekilibro.

Photo : In Da Box Production

Place Saint-Germain Place Saint-Germain, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne [{« link »: « https://ccnrb.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T15:00:00+02:00 – 2023-08-28T20:00:00+02:00

2023-09-01T15:00:00+02:00 – 2023-09-01T20:00:00+02:00