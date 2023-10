Animation du marché de Noël – Conservatoire de musique Place Saint Germain Flers, 9 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

N’hésitez pas à venir applaudir chaleureusement les élèves du conservatoire sur la place Saint Germain à Flers, qui interprèteront des « chants de Noël » qui ont bercé notre enfance. Un programme qui ravira toute la famille..

2023-12-09 11:00:00

Place Saint Germain

Flers 61100 Orne Normandie



Don’t hesitate to come and applaud the students of the Conservatoire on Place Saint Germain in Flers, as they perform the « Christmas carols » that have lulled our childhood. A program to delight the whole family.

No dude en venir a dar una calurosa bienvenida a los alumnos del Conservatorio de la plaza Saint Germain de Flers, que interpretarán « canciones de Navidad » que han arrullado nuestra infancia. Un programa que hará las delicias de toda la familia.

Zögern Sie nicht, den Schülern des Konservatoriums auf dem Place Saint Germain in Flers einen herzlichen Applaus zu spenden. Sie werden « Weihnachtslieder » vortragen, die unsere Kindheit in den Schlaf gewiegt haben. Ein Programm, das die ganze Familie begeistern wird.

