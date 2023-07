Melody Run Place Saint Germain Flers, 17 septembre 2023, Flers.

Flers,Orne

5 courses :

10h : Une course de 15 km (né.e en 2007 ou avant) (15€)

10h : Une course de 10 km (né.e en 2007 ou avant) (10€)

Nouveauté 2023 : une course de 10 km par équipe : challenge entreprise par équipes mixtes de 2 femmes et 2 hommes de la même entreprise. Récompense à l’équipe la plus rapide.

11h30 : Une course de 5 km (né.e en 2009 ou avant) (5€)

12h15: Une course enfants, famille de 1.5 km (non chronométrée) (né.e en 2013 ou avant seul, après 2013 accompagné d’un adulte sur tout le parcours) (2€)

Le tout en musique et dans la bonne humeur !

Retrait des dossards le samedi 16 septembre de 10h à 17h place St Germain à Flers et le dimanche 17 septembre à partir de 8h au stand de retrait des dossards.

Inscriptions jusqu’au 14 septembre inclus. Un t-shirt sera garanti pour chaque inscription uniquement jusqu’au 10 septembre inclus.

Pas d’inscription sur place..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 . .

Place Saint Germain

Flers 61100 Orne Normandie



5 races :

10am: A 15km race (born in 2007 or earlier) (15?)

10 a.m.: 10 km race (born in 2007 or earlier) (10?)

New in 2023: a 10 km team race: corporate challenge for mixed teams of 2 women and 2 men from the same company. Reward for the fastest team.

11:30 a.m.: 5 km race (born in 2009 or earlier) (5?)

12:15 p.m.: 1.5 km children’s or family race (untimed) (born in 2013 or earlier on their own, after 2013 accompanied by an adult throughout) (2?)

With music and good spirits!

Number pick-up on Saturday, September 16 from 10am to 5pm at Place St Germain in Flers, and on Sunday, September 17 from 8am at the number pick-up booth.

Registration deadline: September 14 inclusive. A T-shirt will be guaranteed for each registration up to and including September 10.

No on-site registration.

5 carreras :

10 h: carrera de 15 km (nacidos en 2007 o antes) (¿15?)

10 h: carrera de 10 km (nacidos en 2007 o antes) (10?)

Novedad en 2023: una carrera de 10 km por equipos: desafío de empresa para equipos mixtos de 2 mujeres y 2 hombres de la misma empresa. Recompensa para el equipo más rápido.

11.30 h: Carrera de 5 km (nacidos en 2009 o antes) (¿5?)

12.15 h: Carrera infantil o familiar de 1,5 km (no cronometrada) (nacidos en 2013 o antes solos, después de 2013 acompañados de un adulto durante todo el recorrido) (2?)

¡Todo de buen humor y con música!

Podrá recoger su dorsal el sábado 16 de septiembre de 10:00 a 17:00 en la plaza St Germain de Flers, y el domingo 17 de septiembre a partir de las 8:00 en el punto de recogida de dorsales.

Fecha límite de inscripción: 14 de septiembre inclusive. Se garantizará una camiseta por inscripción hasta el 10 de septiembre inclusive.

No habrá inscripciones in situ.

5 Rennen :

10 Uhr: 15-km-Lauf (Jahrgang 2007 oder älter) (15?)

10 Uhr: Ein 10-km-Lauf (Jahrgang 2007 oder älter) (10?)

Neuheit 2023: Ein 10-km-Mannschaftslauf: Firmenwettbewerb für gemischte Teams aus zwei Frauen und zwei Männern desselben Unternehmens. Das schnellste Team wird belohnt.

11.30 Uhr: Ein 5-km-Lauf (Jahrgang 2009 oder älter) (5?)

12:15 Uhr: Kinder- und Familienlauf über 1,5 km (ohne Zeitmessung) (Jahrgang 2013 oder älter allein, nach 2013 in Begleitung eines Erwachsenen auf der gesamten Strecke) (2?)

Alles mit Musik und guter Laune!

Startnummernausgabe am Samstag, den 16. September von 10 bis 17 Uhr auf dem Place St. Germain in Flers und am Sonntag, den 17. September ab 8 Uhr am Startnummernausgabe-Stand.

Anmeldungen bis einschließlich 14. September. Nur bis einschließlich 10. September wird für jede Anmeldung ein T-Shirt garantiert.

Keine Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité