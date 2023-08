Marché de fin d’été Place Saint Germain Flers, 30 août 2023, Flers.

Flers,Orne

La ville de Flers organise un marché de fin d’été avec restauration sur place, et animation musicale par la fanfare « Les carottes rapées » de 9h à 14h30.

À 20h, le traditionnel critérium cycliste clôturera la journée..

2023-08-30 09:00:00 fin : 2023-08-30 14:30:00. .

Place Saint Germain

Flers 61100 Orne Normandie



The town of Flers organizes an end-of-summer market with on-site catering, and musical entertainment by the brass band « Les carottes rapées » from 9am to 2:30pm.

At 8pm, the traditional cycling criterium closes the day.

La ciudad de Flers organiza un mercado de fin de verano con restauración in situ y animación musical a cargo de la banda de música « Les carottes rapées » de 9:00 a 14:30 horas.

A las 20:00 horas, el tradicional criterium ciclista pondrá punto final a la jornada.

Die Stadt Flers organisiert einen Spätsommermarkt mit Verpflegung vor Ort und musikalischer Unterhaltung durch die Blaskapelle « Les carottes rapées » von 9 Uhr bis 14.30 Uhr.

Um 20 Uhr schließt das traditionelle Radsportkriterium den Tag ab.

