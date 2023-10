MARCHE D’ARTISANS DU CHOCOLAT PLACE SAINT GEORGES Toulouse, 13 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Plus ancien marché du chocolat de France, le Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse revient pour une 29ème édition !.

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

PLACE SAINT GEORGES Place Saint-Georges

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The oldest chocolate market in France, the Marché d?Artisans du Chocolat de Toulouse is back for its 29th edition!

El mercado del chocolate más antiguo de Francia, el Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse, vuelve en su 29ª edición

Der älteste Schokoladenmarkt Frankreichs, der Marché d’Artisans du Chocolat de Toulouse, kehrt für seine 29. Ausgabe zurück!

Mise à jour le 2023-10-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE