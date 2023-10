Petit marché alimentaire – Village Place Saint-François Bormes-les-Mimosas, 1 novembre 2023, Bormes-les-Mimosas.

Bormes-les-Mimosas,Var

Marché traditionnel provençal tous les mercredis matins de 7h00 à 13h00..

2023-11-01 08:00:00 fin : 2023-05-29 13:00:00. .

Place Saint-François Village médiéval

Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Traditional Provencal market every Wednesday morning from 7:00 am to 1:00 pm.

Mercado tradicional provenzal todos los miércoles por la mañana de 7 a 13 horas.

Traditioneller provenzalischer Markt jeden Mittwochmorgen von 7:00 bis 13:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme de Bormes-les-Mimosas