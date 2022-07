Visite guidée insolite : « Le Toulouse de la Renaissance conté par la Belle Paule » Place Saint Étienne, 17 septembre 2022, Toulouse.

Visite guidée insolite : « Le Toulouse de la Renaissance conté par la Belle Paule » Samedi 17 septembre, 17h00 Place Saint Étienne

Tarifs JEP : adultes 9€ ; tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants entre 10 et 17 ans) 5€. Sur inscription, places limitées à 25.

Découvrez la vie toulousaine du XVIe siècle, entre grandeur pastellière et troubles religieux et économiques, guidés par le personnage emblématique de la Belle Paule en costume d’époque !

Place Saint Étienne 14 place Saint-Étienne, 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

La place Saint-Étienne est une place du centre historique de Toulouse. La cathédrale Saint-Étienne et la préfecture se situent sur cette place, de même que la plus ancienne fontaine de la Ville rose.

Issue d’une famille marchande ayant fait fortune grâce au commerce du pastel, la Belle Paule vous conduira d’hôtels particuliers en lieux de pouvoir, pour vous parler du commerce de l’époque, de la haute société ou encore de la vie culturelle de Toulouse.

Vous revivrez cette période de prospérité et de rayonnement commercial et architectural, en proie aux troubles religieux et économiques de la 2e moitié du siècle.

Visite de 1h30 menée en costume d’époque, pour adultes et enfants de + de 10 ans.

Visite en petits groupes de 8 à 25 personnes.

Sur réservation.

Le départ se fait devant le 14 place Saint-Étienne à Toulouse.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T17:00:00+02:00

2022-09-17T18:30:00+02:00

©Epok’Tour