Marché de producteurs Place Saint-Étienne, 9 décembre 2022, Limoges. Marché de producteurs 9 – 23 décembre Place Saint-Étienne Marché de Noël entièrement dédié à des artisans et producteurs. Place Saint-Étienne Place Saint-Étienne Saint-Lazare Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Comme chaque année, le marché accueillera de nombreux exposants sélectionnés par la chambre d’Agriculture et la chambre de Métiers. Il sera l’occasion de promouvoir les multiples talents régionaux dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme, produits gastronomiques (fromages, bières, madeleines, nougats, liqueurs, chocolats, foies gras, confitures…) et des idées cadeaux (porcelaine, bijoux, émaux, maroquinerie, bougies, articles textiles…).

2022-12-09T09:30:00+01:00

2022-12-23T19:00:00+01:00

