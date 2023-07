Fête annuelle – Feu d’artifice Place Saint-Dizier-Masbaraud, 6 août 2023, Saint-Dizier-Masbaraud.

Saint-Dizier-Masbaraud,Creuse

Brocante, vide grenier et fête foraine sont à retrouver toute la journée.

Restauration rapide le midi. A partir de 14h : Les Leyrennettes en folie, Me Ragot et Me Potin, Blind test en chanson, concert Damien Auberti (chançon française), concert Damien Auberti (chanson française) Concert Bébert des forbans suivi de dédicace et selfie.

Le soir repas cochon à la broche avec soirée dansante.

A 23h sur la place spectacle « La Merveille des Eaux » et feu d’artifice..

2023-08-06

Place

Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Flea market, garage sale and funfair all day long.

Fast food at lunchtime. From 2pm: Les Leyrennettes en folie, Me Ragot et Me Potin, Blind test en chanson, concert Damien Auberti (French chanson), concert Damien Auberti (French chanson) Concert Bébert des forbans followed by autographs and selfies.

In the evening, spit-roasted pig with dancing.

At 11 p.m. on the square, « La Merveille des Eaux » show and fireworks.

Rastro, venta de garaje y parque de atracciones durante todo el día.

Comida rápida al mediodía. A partir de las 14:00 h: Les Leyrennettes en folie, Me Ragot et Me Potin, Blind test en chanson, concierto Damien Auberti (chanson francesa), concierto Damien Auberti (chanson francesa) Concierto Bébert des forbans seguido de autógrafos y selfies.

Por la noche, cerdo al asador con baile.

A las 23:00 h en la plaza, espectáculo « La Merveille des Eaux » y fuegos artificiales.

Brocante, vide grenier und Kirmes sind den ganzen Tag über zu finden.

Schnellrestaurants am Mittag. Ab 14 Uhr: Les Leyrennettes en folie, Me Ragot et Me Potin, Blind test en chanson, Konzert Damien Auberti (französischer Chanson), Konzert Damien Auberti (französischer Chanson) Konzert Bébert des forbans, gefolgt von Autogrammstunde und Selfie.

Abends Schwein am Spieß mit Tanz.

Um 23 Uhr auf dem Platz Show « La Merveille des Eaux » und Feuerwerk.

