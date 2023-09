Salon d’automne des artistes de la Vallée du Couëtron à Mondoubleau Place Saint-Denis Mondoubleau, 7 octobre 2023, Mondoubleau.

Mondoubleau,Loir-et-Cher

Le salon d’automne des artistes de la Vallée du Couëtron (peintures et sculptures) se déroulera les 8 et 9 octobre..

Dimanche 2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Place Saint-Denis

Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Couëtron Valley Artists’ Autumn Show (paintings and sculptures) will take place on October 8 and 9.

La exposición de otoño de artistas del Valle del Couëtron (pinturas y esculturas) tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre.

Die Herbstmesse der Künstler des Couëtron-Tals (Gemälde und Skulpturen) findet am 8. und 9. Oktober statt.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Collines du Perche