FÊTE AU VILLAGE Place Saint-Charles Lille, 13 juillet 2023, Lille.

FÊTE AU VILLAGE Jeudi 13 juillet, 14h00 Place Saint-Charles Tous.tes les animations et spectacles sont gratuit.e.s et en accès libre.

Pour la scène ouverte : vous devrez vous inscrire le jour-même sur le stand du CABB ! Ramenez votre instrument et le câble si vous désirez être amplifié

14H-18H / ANIMATIONS ?

Jeux de plein air avec la Ludochouette

Ateliers créatifs avec l’Espace Famille, la Médiathèque et le CABB

Jeux en bois et activités sportives organisées par la Maison de Quartier

Coin lecture proposé par la Médiathèque

Activité jardinage au Jardin des Passereaux

Stand maquillage et henné avec le FCP et le CABB

Dès 15h : Sculpteur sur ballons – RPG Cie

15H-16H30 / ATELIER DANSE ?

avec la Compagnie La Drache, en collaboration avec le Grand Bleu

17H30 / DÉMONSTRATION DE DANSE HIP-HOP ?‍♂️

avec les jeunes du Centre Social L’Arbrisseau

18H / SPECTACLE ?

“Inspirez, expulsez” – Compagnie DMT

19H-23H / BAL2MALIK ?

En partenariat avec Malik, Paroles d’Habitants et le FCP

Scène ouverte*, MELDI, Bateria des Bois Blancs

Bar et petite restauration avec Houblons-Nous, l’Espace Famille et les commerçants de la place

Place Saint-Charles Place Saint-Charles, Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:00:00+02:00 – 2023-07-13T23:00:00+02:00

CABB