Marché Saint Bruno Place Saint Bruno Grenoble Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère

Marché Saint Bruno Place Saint Bruno, 1 janvier 2023, Grenoble. Vous repartirez forcément avec quelque chose : vêtements dégriffés, linge, déco ou produits frais, une escale incontournable pour une découverte d’un Grenoble populaire et authentique !.

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Saint Bruno

Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Food and manufactured goods, producers Seguro que se va con algo: ropa de ganga, ropa de cama, adornos o productos frescos, ¡una parada imprescindible para descubrir un Grenoble popular y auténtico! Sie werden auf jeden Fall mit etwas nach Hause gehen: Kleidung, Wäsche, Deko oder frische Produkte. Ein unumgänglicher Zwischenstopp, um das beliebte und authentische Grenoble zu entdecken! Mise à jour le 2021-01-19 par Office de Tourisme Grenoble Alpes

Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Place Saint Bruno Adresse Place Saint Bruno Ville Grenoble Departement Isère Tarif Lieu Ville Place Saint Bruno Grenoble

Place Saint Bruno Grenoble Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/

Marché Saint Bruno Place Saint Bruno 2023-01-01 was last modified: by Marché Saint Bruno Place Saint Bruno Place Saint Bruno 1 janvier 2023 Place Saint Bruno Grenoble

Grenoble Isère