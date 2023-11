Lancement des illuminations de Noël Place Saint Aubin Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Lancement des illuminations de Noël Place Saint Aubin Guérande, 2 décembre 2023, Guérande. Lancement des illuminations de Noël Samedi 2 décembre, 18h00 Place Saint Aubin Ouvert à tous Le lancement des illuminations du sapin géant et des décorations de Noël aura lieu samedi 2 décembre à 18h place Saint-Aubin.

À cette occasion, la Ville vous réserve une surprise… Place Saint Aubin Place Saint Aubin 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

