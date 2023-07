Marché des bouquinistes Place Saint Aubin Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Marché des bouquinistes Place Saint Aubin Guérande, 10 août 2023, Guérande. Marché des bouquinistes Jeudi 10 août, 10h30 Place Saint Aubin Gratuit Cartes postales, vinyles, bandes dessinées, essais ou romans d’un été, cette année encore, l’association des Bouquinistes de Bretagne Sud s’installe tous les jeudis à Guérande et vous offre balades et explorations littéraires. Place Saint Aubin Place Saint Aubin 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T10:30:00+02:00 – 2023-08-10T18:00:00+02:00

2023-08-10T10:30:00+02:00 – 2023-08-10T18:00:00+02:00 Livres cd Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Saint Aubin Adresse Place Saint Aubin 44350 Guérande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Place Saint Aubin Guérande

Place Saint Aubin Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/