Village Vignerons Place Saint Aubin Guérande, 26 juillet 2023, Guérande.

Village Vignerons Mercredi 26 juillet, 17h00 Place Saint Aubin Entre libre – Dégustation payante

Le Village Vignerons, organisé par la Ville de Guérande et les Vignobles Indépendants du pays nantais, vous donne rendez-vous mercredi 26 juillet pour une soirée festive et gourmande qui met à l’honneur les produits locaux du terroir.

La place Saint-Aubin se transforme à l’occasion du Village Vignerons. Ouvert à tous, cet évènement vous propose de rencontrer des vignerons indépendants qui s’associent avec des producteurs de la presqu’île pour un délicieux voyage gustatif dans un cadre exceptionnel, au pied de la collégiale.

A la carte : dégustation de différentes appellations du vignoble de Nantes, assiettes d’huitres, terrines et bocaux « Apéro ». 6 vignerons vous proposeront des dégustations : agrumes, fruits secs, florales ou épicés, chacun pourra découvrir ou redécouvrir les arômes typiques des vins de la région de Nantes. Un bar à jus de raisin sera aussi installé.

La soirée sera également ludique et musicale puisque le groupe Dab’Dixie animera la place Saint-Aubin et que des jeux traditionnels en bois seront en accès libre.

Place Saint Aubin Place Saint Aubin 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T17:00:00+02:00 – 2023-07-26T22:00:00+02:00

