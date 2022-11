Animations sur le marché Place Saint Aubin, 24 décembre 2022, Guérande.

Animations sur le marché Samedi 24 décembre, 10h00 Place Saint Aubin

La Ville de Guérande vous réserve de nombreuses surprises. On ne vous en dit pas plus, surveillez les réseaux sociaux et rendez-vous sur le Marché du Centre-ville.

Place Saint Aubin Place Saint Aubin 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

La Ville de Guérande vous réserve de nombreuses surprises. On ne vous en dit pas plus, surveillez les réseaux sociaux et rendez-vous sur le Marché du Centre-ville.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-24T10:00:00+01:00

2022-12-24T12:00:00+01:00