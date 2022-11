Lancement des illuminations de Noël Place Saint Aubin Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Lancement des illuminations de Noël Place Saint Aubin, 3 décembre 2022, Guérande. Lancement des illuminations de Noël Samedi 3 décembre, 18h00 Place Saint Aubin

entrée libre

Lancement des illuminations de Noël Place Saint Aubin Place Saint Aubin 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Le traditionnel lancement des illuminations du sapin géant et de Noël by light se fera à 18h, en présence du Maire et de l’équipe municipale.

À cette occasion, nous vous réservons une surprise qui enchantera toute la famille.

