JOURNÉES DU PATRIMOINE – VISITE DE L’EGLISE DE BLAISON AVEC L’ASSOCIATION LE SABLIER Place Saint-Aubin Blaison-Saint-Sulpice Catégories d’Évènement: Blaison-Saint-Sulpice

Maine-et-Loire JOURNÉES DU PATRIMOINE – VISITE DE L’EGLISE DE BLAISON AVEC L’ASSOCIATION LE SABLIER Place Saint-Aubin Blaison-Saint-Sulpice, 16 septembre 2023, Blaison-Saint-Sulpice. Blaison-Saint-Sulpice,Maine-et-Loire L’église de Blaison : La visite inversée.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Place Saint-Aubin

Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Blaison church: the reverse tour La iglesia de Blaison: la visita inversa Die Kirche von Blaison: Der umgekehrte Besuch Mise à jour le 2023-08-25 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Blaison-Saint-Sulpice, Maine-et-Loire Autres Lieu Place Saint-Aubin Adresse Place Saint-Aubin Ville Blaison-Saint-Sulpice Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Place Saint-Aubin Blaison-Saint-Sulpice latitude longitude 47.4002832;-0.3707203

Place Saint-Aubin Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaison-saint-sulpice/