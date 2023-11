Noël by Light – Lancement des illuminations de Noël place Saint-Aubin 44350 Guerande Guérande, 2 décembre 2023, Guérande.

Le traditionnel lancement des illuminations du sapin géant et de Noël by light se fera, en présence du Maire et de l’équipe municipale.

Avec un spectacle d’inauguration : Les Luminéoles de la compagnie Porté par le vent.

place Saint-Aubin 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T18:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

